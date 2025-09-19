«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 12:40

Невеста вышла замуж и умерла на следующий день

В Боснии и Герцеговине 26-летняя блогер впала в кому после свадьбы и умерла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Боснии и Герцеговине 26-летняя блогер и владелица салона красоты из Сараево Адна Рованин-Омербегович скончалась вскоре после собственной свадьбы, пишет Mirror. Ее самочувствие ухудшилось в брачную ночь, девушка впала в кому, и, несмотря на экстренную госпитализацию, врачи не смогли спасти ей жизнь.

Молодая женщина почувствовала себя плохо после свадебного торжества, состоявшегося в субботу, 14 сентября. Ее срочно доставили в больницу, где ее состояние стремительно ухудшалось. В понедельник, 15 сентября, стало известно о смерти Адны.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать сотрясение мозга, однако официальная версия пока не подтверждена. Правоохранительные органы ожидают результатов вскрытия, чтобы установить точную причину внезапного ухудшения здоровья.

Друзья и подписчики Адны выразили свое горе в социальных сетях, назвав ее трудолюбивой и жизнерадостной. Поклонники назвали несправедливым то, что молодая жизнь оборвалась так рано.

Ранее жителя Тайваня арестовали, когда он делал девушке предложение руки и сердца. 29-летний мужчина пытался устроить сюрприз, выставив на машине баннер с надписью «Выходи за меня замуж».

