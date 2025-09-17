Мужчина сделал предложение девушке и был арестован из-за одной находки WOB: жителя Тайваня арестовали во время предложения руки и сердца девушке

Житель Тайваня был арестован полицией в момент, когда он делал своей девушке предложение, сообщает World of Buzz. 29-летний мужчина по имени Хуан попытался устроить романтический сюрприз своей девушке — он припарковал свой Mercedes-Benz, открыл багажник и выставил там баннер с надписью: «Выходи за меня замуж».

Машина стояла с нарушением правил парковки, и на нее поступила жалоба от местных жителей. Прибывшие на место полицейские заметили Хуана и его спутницу, а поведение мужчины вызвало у них подозрения. Офицеры решили провести досмотр автомобиля — и в подлокотнике обнаружили пакет с белым порошком.

Когда стражи порядка предложили провести более детальную проверку, Хуан стал сопротивляться — его быстро обезвредили и увезли в полицейский участок. Там он признался, что употреблял кетамин. При дальнейшей проверке выяснилось, что у него уже были судимости — за оборот наркотиков, незаконное обращение с оружием и участие в деятельности организованных преступных групп.

