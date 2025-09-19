«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 12:49

В Госдуме выступили против онлайн-продаж алкоголя

Депутат Леонов выступил против разрешения продажи алкоголя в интернете

Продажа спиртных напитков через интернет сведет на нет все действующие ограничения, заявил Lenta.ru председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Депутат опасается, что если спиртное можно будет купить в Сети, то доступ к нему будет открыт круглосуточно.

Поэтому это перечеркнет все возможные ограничения, все те законы региональные, которые сейчас приняты и в некоторых регионах хорошо себя показали,высказался депутат.

Леонов уверен, что сейчас эффективно работают меры по ограничению времени продажи спиртного. Разрешать продавать алкоголь еще и через интернет-магазины, по мнению парламентария, излишне.

Прорабатывать легализации онлайн-продаж алкоголя начали еще в 2023 году. Сенатор Андрей Клишас направил правительству письмо с соответствующим предложением от Ассоциации компаний интернет-торговли и Торгово-промышленной палаты. Идею поддержали и в Минфине. Однако вопрос онлайн-продаж спиртного до сих пор не решен.

Ранее стало известно, что россияне стали меньше пить. Согласно статистике Росалкогольтабакконтроля, продажи алкоголя в стране падают. В период с января по август они показали снижение на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.

