19 сентября 2025 в 13:04

Фадеев готов вернуться в «Голос. Дети» при одном условии

Фадеев хочет видеть в жюри «Голос. Дети» артистов с образованием

Максим Фадеев Максим Фадеев Фото: Александр Вильф /РИА Новости

Продюсер и композитор Максим Фадеев готов вернуться в состав жюри детского музыкального телевизионного конкурса «Голос. Дети», если коллегами станут профессиональные артисты с педагогическим образованием. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что это крайне важно, в первую очередь для самих детей.

Вернуться я бы хотел, но важно, кто будет сидеть рядом. Это должны быть авторитетные люди с репутацией и образованием, а не случайные популярные артисты. Ведь речь идет о детях, и опасно допускать к ним человека без педагогического образования, — сказал Фадеев.

Продюсер был наставником в первых двух сезонах телешоу. Победительницами стали его подопечные Алиса Кожикина и Сабина Мустаева.

Ранее Фадеев признался, что хочет написать песню для исполнителя Сергея Лазарева. Он отметил, что у артиста есть сердце и он сможет «правильно это донести». Фадеев признался, что мнение о Лазареве поменялось после выпуска программы «Ну-ка, все вместе!». По мнению продюсера, именно такие люди должны быть фильтром для «бездарностей» и «фриков».

