15 сентября 2025 в 18:41

Известный композитор захотел написать песню для Лазарева

Фадеев заявил, что хочет написать песню для Лазарева

Максим Фадеев

Продюсер и композитор Максим Фадеев хочет написать песню для исполнителя Сергея Лазарева. Своим желанием он поделился в Telegram-канале, отметив, что у артиста есть сердце, и он сможет «правильно это донести». Фадеев решил написать композицию, которая «войдет в сердца миллионов людей».

У тебя есть сердце, и ты сможешь правильно это донести. Если ты, конечно, не против. Еще раз спасибо за тепло и за трансляцию любви людям. Пусть они это видят и знают, что они не одни, — подчеркнул продюсер.

Фадеев признался, что мнение о Лазареве поменялось после выпуска программы «Ну-ка, все вместе!». Артист расчувствовался до слез во время выступления Романа Михраби, живущего с диагнозом ДЦП. Фадеев обозначил радость, в связи с тем что Лазарев является главным наставником и музыкантом в этом проекте. По мнению продюсера, именно такие люди должны быть фильтром для «бездарностей» и «фриков».

Ранее выяснилось, что Лазарев получит более 80 млн рублей от тура по России. Такое сообщение появилось на фоне анонса о масштабных гастролях артиста в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Омске, Барнауле, Кемерово и других городах.

Максим Фадеев
Сергей Лазарев
песни
композиторы
продюсеры
