Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 16:16

Россиянка получила ожог ягодиц после поездки в трамвае

В Казани пассажирка трамвая оказалась в больнице с ожогом ягодиц

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Казани 64-летняя женщина оказалась в медицинском учреждении с ожогом ягодиц после поездки в трамвае, сообщает РКБ. Пенсионерку госпитализировали в ожоговое отделение.

Инцидент произошел 9 декабря. Женщина села на сиденье трамвая, но вскоре почувствовала жжение. Дома пострадавшая вызвала скорую помощь, у нее диагностировали химический ожог.

Ранее сообщалось, что отдыхавшая в Кении жительница Москвы по имени Мария получила ожоги 40% тела, когда местные жители подожгли рядом с ней змею. Инцидент произошел в ресторане на озере Виктория в городе Кисуму. Пострадавшую госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. Россиянке провели уже четыре операции в Найроби, сейчас она находится под капельницами. Перевезти девушку на родину не представляется возможным из-за степени тяжести ее ожогов.

До этого стало известно, что Следственный комитет возбудил дело после обращения и жалобы матери пациента психоневрологического диспансера в Ялте на ожоги на спине сына. По словам женщины, увечья она заметила в ноябре, в то время как персонал не сообщил о травмах. Следователи проводят осмотр учреждения, изучают медицинские документы и назначают экспертизы.

ожоги
трамваи
Казань
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин отметил хорошую динамику освобождения двух направлений
В МИД предупредили о распространении фейков о переговорах по Украине
Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодных игр»
Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану
Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных
Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин
К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей
На «Госуслугах» появился сервис для беременных
Российский космонавт удивил признанием о тоске по «третьему небу» на МКС
В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград
Европу потрясла еще одна кража из музея
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника
В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды
Инвалидность, операция, скандал из-за Ковальчук: куда пропал певец Чумаков
В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек
Россиянам озвучили допустимую норму вина
Россиянин угодил в больницу после попытки забраться на елку
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.