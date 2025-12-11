Россиянка получила ожог ягодиц после поездки в трамвае В Казани пассажирка трамвая оказалась в больнице с ожогом ягодиц

В Казани 64-летняя женщина оказалась в медицинском учреждении с ожогом ягодиц после поездки в трамвае, сообщает РКБ. Пенсионерку госпитализировали в ожоговое отделение.

Инцидент произошел 9 декабря. Женщина села на сиденье трамвая, но вскоре почувствовала жжение. Дома пострадавшая вызвала скорую помощь, у нее диагностировали химический ожог.

Ранее сообщалось, что отдыхавшая в Кении жительница Москвы по имени Мария получила ожоги 40% тела, когда местные жители подожгли рядом с ней змею. Инцидент произошел в ресторане на озере Виктория в городе Кисуму. Пострадавшую госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. Россиянке провели уже четыре операции в Найроби, сейчас она находится под капельницами. Перевезти девушку на родину не представляется возможным из-за степени тяжести ее ожогов.

До этого стало известно, что Следственный комитет возбудил дело после обращения и жалобы матери пациента психоневрологического диспансера в Ялте на ожоги на спине сына. По словам женщины, увечья она заметила в ноябре, в то время как персонал не сообщил о травмах. Следователи проводят осмотр учреждения, изучают медицинские документы и назначают экспертизы.