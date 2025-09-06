Названа сумма, которую принесет Лазареву турне по России

Певец Сергей Лазарев получит более 80 млн рублей от российского тура, сообщает Telegram-канал «Звездач». Недавно экс-участник Евровидения анонсировал масштабные гастроли.
В рамках турне запланированы выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Омске, Барнауле, Кемерово и других городах. Стоимость билетов на концерт в Санкт-Петербурге варьируется от 4000 до 200 тыс. рублей. Если все билеты будут проданы, организаторы заработают более 49 млн рублей.
В Москве стоимость билетов варьируется от трех до 30 тыс. рублей. Это позволит организаторам выручить более 33 млн рублей.
Ранее Лазарев на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» отреагировал на слова своей экс-супруги и телеведущей Леры Кудрявцевой. Она назвала его «скуфом», и артист заявил, что согласен с этим определением. Лазарев и Кудрявцева сохраняют теплые отношения и подшучивают друг над другом на мероприятиях.
До этого Михаил Шуфутинский дал сольный концерт в Кремле 3 сентября. Предполагалось, что за вечер он заработает около 36 млн рублей. Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце при участии шести тысяч зрителей. Шуфутинский отказался от корпоратива в свой день рождения, сосредоточившись на главном выступлении.