06 сентября 2025 в 19:04

Названа сумма, которую принесет Лазареву турне по России

Сергей Лазарев заработает больше 80 млн рублей за тур по России

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев получит более 80 млн рублей от российского тура, сообщает Telegram-канал «Звездач». Недавно экс-участник Евровидения анонсировал масштабные гастроли.

В рамках турне запланированы выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Омске, Барнауле, Кемерово и других городах. Стоимость билетов на концерт в Санкт-Петербурге варьируется от 4000 до 200 тыс. рублей. Если все билеты будут проданы, организаторы заработают более 49 млн рублей.

В Москве стоимость билетов варьируется от трех до 30 тыс. рублей. Это позволит организаторам выручить более 33 млн рублей.

Ранее Лазарев на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» отреагировал на слова своей экс-супруги и телеведущей Леры Кудрявцевой. Она назвала его «скуфом», и артист заявил, что согласен с этим определением. Лазарев и Кудрявцева сохраняют теплые отношения и подшучивают друг над другом на мероприятиях.

До этого Михаил Шуфутинский дал сольный концерт в Кремле 3 сентября. Предполагалось, что за вечер он заработает около 36 млн рублей. Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце при участии шести тысяч зрителей. Шуфутинский отказался от корпоратива в свой день рождения, сосредоточившись на главном выступлении.

