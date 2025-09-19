Судебные приставы пришли в редакцию URA.RU, чей учредитель в качестве третьего лица входит в список сторон по иску Генпрокуратуры России об обращении энергокомпании «Облкоммунэнерго» в доход государства, сообщает ТАСС. Адвокат Павел Бабиков подчеркнул, что работа компании не ограничена, запрещено лишь отчуждать имущество.

Были вынесены обеспечительные меры Ленинским районным судом, приставы пришли уведомить директора об этом факте — что имущество арестовано без ограничения пользования владения этим имуществом, — сказал юрист.

Он добавил, что ограничений относительно расчета по счетам и ведения хозяйственной деятельности также нет.

Ранее в URA.RU сообщили, что жена и мать экс-главы УГРО ОП № 10 Андрея Карпова, которому, согласно обвинению, давал взятки глава свердловской редакции издания Денис Аллаяров, регулярно получали по семь тысяч рублей от сотрудника известного екатеринбургского СМИ. Отправителем выступал редактор раздела «Криминал», бывший работник пресс-службы ГУВД по Свердловской области.

До этого стало известно, что Аллаярова арестовали по итогам заседания, которое прошло в закрытом режиме. Главреда URA.RU Диану Козлову увезли на допрос в качестве свидетеля, а работа редакции встала на паузу.