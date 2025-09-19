Новая деталь с кадров поиска Наговициной перевернула историю «КП-Пермь»: рядом с палаткой альпинистки Наговициной обнаружили черный рюкзак

Возле палатки российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, обнаружили черный походный рюкзак, передает «КП-Пермь». Эта деталь указывает на то, что она попыталась спуститься с горы самостоятельно.

Видеозапись, сделанная с дрона 2 сентября, выявила любопытную деталь: рюкзак оказался рядом с палаткой не сразу. Во время предыдущих съемок его не было. Примечательно, что сам рюкзак практически не покрыт снегом, в то время как палатка и окружающая территория сильно заснежены.

Наблюдение вызывает вопросы относительно действий альпинистки. Наговицина, возможно, достала рюкзак, чтобы вытащить вещи и попытаться самостоятельно спуститься с горы.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко отметил, что в подобных ситуациях нужно действовать быстро, не полагаясь на помощь со стороны. Однако, по словам опытных альпинистов, спуск с горы в одиночку при переломе ноги и температуре −25 градусов является практически невыполнимой задачей.

Ранее чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму Денис Киселев предположил, что Наговицина могла погибнуть от истощения и переохлаждения. Он подчеркнул, что инфекция и горная болезнь могли усугубить положение, но не являлись основной причиной смерти.