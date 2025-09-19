Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 12:46

Новая деталь с кадров поиска Наговициной перевернула историю

«КП-Пермь»: рядом с палаткой альпинистки Наговициной обнаружили черный рюкзак

Татьяна Наговицина Татьяна Наговицина Фото: Социальные сети

Возле палатки российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, обнаружили черный походный рюкзак, передает «КП-Пермь». Эта деталь указывает на то, что она попыталась спуститься с горы самостоятельно.

Видеозапись, сделанная с дрона 2 сентября, выявила любопытную деталь: рюкзак оказался рядом с палаткой не сразу. Во время предыдущих съемок его не было. Примечательно, что сам рюкзак практически не покрыт снегом, в то время как палатка и окружающая территория сильно заснежены.

Наблюдение вызывает вопросы относительно действий альпинистки. Наговицина, возможно, достала рюкзак, чтобы вытащить вещи и попытаться самостоятельно спуститься с горы.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко отметил, что в подобных ситуациях нужно действовать быстро, не полагаясь на помощь со стороны. Однако, по словам опытных альпинистов, спуск с горы в одиночку при переломе ноги и температуре −25 градусов является практически невыполнимой задачей.

Ранее чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму Денис Киселев предположил, что Наговицина могла погибнуть от истощения и переохлаждения. Он подчеркнул, что инфекция и горная болезнь могли усугубить положение, но не являлись основной причиной смерти.

Наталья Наговицина
альпинисты
погибшие
горы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.