Модели Geely Emgrand массово отзывают в России «Джили-моторс» отзывает в России почти 18 тысяч автомобилей

«Джили-Моторс», являющийся официальным представителем Geely в России, отзывает почти 18 тысяч автомобилей модели Geely Emgrand, сообщили в Росстандарте. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 1 ноября 2023 года по настоящее время.

Отзыву подлежат 17 736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных с 1 ноября 2023 года и по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению, — говорится в сообщении.

Причиной является некорректная работа клапана вентиляции в крышке топливного бака, которая может привести к образованию вакуума в системе. Это может стать причиной деформации или повреждения внутренней поверхности бака.

До этого АвтоВАЗ инициировал отзыв 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend, проданных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года. Это связано с плановой установкой блоков управления системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и надувных подушек безопасности.

Ранее АвтоВАЗ запустил бесплатную сервисную кампанию для автомобилей Lada Vesta из-за проблем с блокировкой руля. В рамках акции специалисты дилерских центров проведут диагностику и при необходимости обновят программное обеспечение одного из электронных блоков.