Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 11:00

Модели Geely Emgrand массово отзывают в России

«Джили-моторс» отзывает в России почти 18 тысяч автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

«Джили-Моторс», являющийся официальным представителем Geely в России, отзывает почти 18 тысяч автомобилей модели Geely Emgrand, сообщили в Росстандарте. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 1 ноября 2023 года по настоящее время.

Отзыву подлежат 17 736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных с 1 ноября 2023 года и по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению, — говорится в сообщении.

Причиной является некорректная работа клапана вентиляции в крышке топливного бака, которая может привести к образованию вакуума в системе. Это может стать причиной деформации или повреждения внутренней поверхности бака.

До этого АвтоВАЗ инициировал отзыв 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend, проданных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года. Это связано с плановой установкой блоков управления системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и надувных подушек безопасности.

Ранее АвтоВАЗ запустил бесплатную сервисную кампанию для автомобилей Lada Vesta из-за проблем с блокировкой руля. В рамках акции специалисты дилерских центров проведут диагностику и при необходимости обновят программное обеспечение одного из электронных блоков.

автомобили
происшествия
иномарки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
В ООН обратили внимание на неуклюжие оскорбления от Бербок
Заявление Зеленского привело в ярость французского политика
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.