«АвтоВАЗ» массово отзывает автомобили Niva

«АвтоВАЗ» инициировал отзыв 8,9 тыс. автомобилей Niva Legend, проданных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года, передает Росстандарт. Это связано с плановой установкой блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и надувных подушек безопасности.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО «АвтоВАЗ». <...> Отзыву подлежат 8912 автомобилей Lada Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 02 мая 2024 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут уведомлены о необходимости предоставить свои транспортные средства в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Уведомление будет осуществлено посредством отправки писем и/или телефонных звонков. Все услуги будут предоставлены владельцам безвозмездно.

Ранее «АвтоВАЗ» запустил бесплатную сервисную кампанию для автомобилей Lada Vesta из-за проблем с блокировкой руля. В рамках акции специалисты дилерских центров проведут диагностику и при необходимости обновят программное обеспечение одного из электронных блоков.