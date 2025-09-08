Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 17:06

«АвтоВАЗ» массово отзывает автомобили Niva

«АвтоВАЗ» отзывает 8,9 тыс. авто Niva для установки системы подушек безопасности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«АвтоВАЗ» инициировал отзыв 8,9 тыс. автомобилей Niva Legend, проданных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года, передает Росстандарт. Это связано с плановой установкой блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и надувных подушек безопасности.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО «АвтоВАЗ». <...> Отзыву подлежат 8912 автомобилей Lada Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 02 мая 2024 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут уведомлены о необходимости предоставить свои транспортные средства в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Уведомление будет осуществлено посредством отправки писем и/или телефонных звонков. Все услуги будут предоставлены владельцам безвозмездно.

Ранее «АвтоВАЗ» запустил бесплатную сервисную кампанию для автомобилей Lada Vesta из-за проблем с блокировкой руля. В рамках акции специалисты дилерских центров проведут диагностику и при необходимости обновят программное обеспечение одного из электронных блоков.

