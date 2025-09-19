Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 10:30

«Отцы рядом» раскритиковали одну инициативу по поддержке семьи

Глава «Отцов рядом» Курбаков: отцовский капитал не поможет объединить семью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отцовский капитал, который предложили ввести в России, усугубит дискриминацию и разделит семью, заявил председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, которые передает 360.ru, вместо этого нужно вводить понятие «семейный капитал». Как считает общественник, его стоит сделать основным термином.

Почему отцы должны получать что-то отдельно? Это разделяет семью, вместо того чтобы объединять ее, — объяснил Курбаков.

Ранее комитет Госдумы по труду и социальной политике разработал законопроект о значительном повышении размеров материнского капитала. Согласно инициативе, поддержка при рождении первого ребенка может вырасти до 1 млн рублей, а за второго или третьего ребенка семья сможет получить 1,3 млн рублей.

Россия
семьи
мужчины
общественники
