«Отцы рядом» раскритиковали одну инициативу по поддержке семьи

Отцовский капитал, который предложили ввести в России, усугубит дискриминацию и разделит семью, заявил председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, которые передает 360.ru, вместо этого нужно вводить понятие «семейный капитал». Как считает общественник, его стоит сделать основным термином.

Почему отцы должны получать что-то отдельно? Это разделяет семью, вместо того чтобы объединять ее, — объяснил Курбаков.

Ранее комитет Госдумы по труду и социальной политике разработал законопроект о значительном повышении размеров материнского капитала. Согласно инициативе, поддержка при рождении первого ребенка может вырасти до 1 млн рублей, а за второго или третьего ребенка семья сможет получить 1,3 млн рублей.