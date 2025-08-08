Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить

Комитет Госдумы по труду и социальной политике разработал законопроект о значительном повышении размеров материнского капитала. Согласно инициативе, поддержка при рождении первого ребенка может вырасти до 1 млн рублей, а за второго или третьего ребенка семья сможет получить 1,3 млн рублей, пишет ТАСС.

Сегодня нужно скорректировать и усилить программу материнского капитала, в том числе увеличивая выплаты, — пояснил председатель комитета Ярослав Нилов.

Законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство. Новые размеры выплат могут начать действовать с 1 февраля 2026 года.

В настоящее время маткапитал составляет 690 тысяч рублей за первого ребенка и дополнительно 222 тысяч рублей за второго. Программа продлена до 2030 года и, по мнению авторов инициативы, требует существенного увеличения финансирования.

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено увеличить срок ипотечных каникул для семей с детьми до полутора лет. Мера коснется заемщиков, у которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Сейчас кредитные каникулы по ипотеке предоставляются на полгода при рождении ребенка, если доходы семьи снизились более чем на 20%, а доля расходов на обслуживание кредита превышает 40% среднемесячных поступлений.