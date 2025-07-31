В кабмине раскрыли, как изменятся ипотечные каникулы для семей с детьми Мишустин: ипотечные каникулы для семей с детьми продлят до полутора лет

Правительство России намерено увеличить срок ипотечных каникул для семей с детьми до полутора лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Мера коснется заемщиков, у которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, передает ТАСС.

Для тех, у кого родился или был усыновлен второй или последующие дети, льготный период будет увеличен до 1,5 лет. При этом проценты по основному долгу станут начисляться только с седьмого по 18-й месяц. И оплатить их можно не сразу, а после погашения обязательств по текущему договору. Равными частями и с той же периодичностью, как и ранее, — заключил Мишустин.

Сейчас кредитные каникулы по ипотеке предоставляются на полгода при рождении ребенка, если доходы семьи снизились более чем на 20%, а доля расходов на обслуживание кредита превышает 40% среднемесячных поступлений. Новый порядок расширит льготу, сняв часть финансовой нагрузки в период ухода за ребенком. Законопроект уже подготовлен и будет внесен в Госдуму.

Ранее сообщалось, что в 2025 году семьи с детьми смогут получить целевые единовременные выплаты к началу учебного года, включая возможность обналичить остатки маткапитала до 10 тысяч рублей. В отдельных регионах предусмотрены разные меры поддержки: московские малоимущие и многодетные семьи получат по 13,3 тысяч рублей, петербургские — 10 тысяч рублей, а многодетные семьи Владимирской области — ежегодные пять тысяч рублей к 1 сентября.