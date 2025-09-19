Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 10:56

В ISU объяснили решение о допуске россиян к отбору на Олимпиаду

Глава ISU Ким: россиян допустили к отбору на ОИ во избежание дискриминации

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Международный союз конькобежцев (ISU) стремился найти способ допуска россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе, так как в организации не хотели подвергать спортсменов дискриминации, заявил президент ISU Чэ Ел Ким. В квалификации в Пекине примут участие Петр Гуменник и Аделия Петросян, сообщает ТАСС.

Мы не хотели подвергать спортсменов дискриминации по паспортам, пока они остаются независимыми и нейтральными. Наша текущая политика заключается в том, чтобы разрешить нейтральным спортсменам участвовать в отборочном турнире, чтобы они могли принять участие в предстоящих Олимпийских зимних играх в 2026 году, — сказал Чэ Ел Ким.

Квалификационные соревнования пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября. Российские фигуристы будут участвовать в них в нейтральном статусе. Чтобы попасть на Олимпиаду, им нужно оказаться в пятерке сильнейших.

Ранее член совета организации Александр Кибалко заявил, что у Международного союза конькобежцев нет неприязни к российским спортсменам. По его словам, в коллективе царит рабочая атмосфера.

До этого президент Союза конькобежцев РФ Николай Гуляев заявил, что российские спортсмены попадут на зимние Олимпийские игры в 2026 году. Он подчеркнул, что ситуация складывается непростая, однако Москва прикладывает все усилия для ее разрешения.

