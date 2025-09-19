Ученые опасаются повторения афтершока на Камчатке

Ученые не исключают риск повторения на Камчатке афтершока после подземного толчка магнитудой до 7,5 балла, зафиксированного 30 июля, сообщил ТАСС директор камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров. По словам ученого, зафиксированный сейчас афтершоковый процесс на полуострове идет «как положено».

Есть основания надеяться, что подземный толчок утром 19 сентября был тем самым сильным афтершоком, так как мы предполагали, что в горизонте двух месяцев он случится. Но при этом мы не можем исключать вероятности повторения сейсмособытия магнитудой до 7,5 в ближайшее время, — рассказал Чебров.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на Камчатке 18 сентября. Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили сильные толчки рано утром. Губернатор края Владимир Солодов перевел все экстренные службы в режим повышенной готовности. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, но через несколько часов ее сняли. В соцсетях жители края делятся фотографиями разбитой посуды и повреждениями штукатурки.

Ранее сообщалось, что на Камчатке за два часа зафиксировали 18 афтершоков. Эпицентр сейсмической активности располагался приблизительно в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.