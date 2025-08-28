День знаний — 2025
28 августа 2025 в 16:16

В российском регионе планируют ввести налог на проживание туристов

Пермский округ введет новый туристический налог с 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2026 года в Пермском муниципальном округе Пермского края планируют ввести туристический налог в размере 1% от стоимости размещения, сообщает Telegram-канал «На местах». Власти рассчитывают, что за три года он принесет в бюджет более 13 млн рублей, которые направят на развитие туринфраструктуры.

Благоустроим туристические территории и продолжим проведение мероприятий, направленных на привлечение туристов. Немаловажной является поддержка бизнеса при создании объектов инфраструктуры туристской отрасли, — отметил спикер думы Пермского муниципального округа Дмитрий Гордиенко.

Это решение уже одобрили в первом чтении депутаты местной думы. Привлеченные средства планируют тратить на развитие туристической инфраструктуры, создание новых возможностей для привлечения туристов и улучшение условий для гостей.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил освободить россиян с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц от уплаты НДФЛ. Депутат направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Он отметил, что такая мера необходима на фоне роста цен на основные товары и услуги.

налоги
туристы
Пермский край
туризм
