Определенную группу россиян могут освободить от уплаты НДФЛ

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил освободить россиян с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц от уплаты НДФЛ, сообщил ТАСС. Депутат направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Он отметил, что такая мера необходима на фоне роста цен на основные товары и услуги.

Прошу рассмотреть возможность предусмотреть расходы на освобождение от налога на доходы физических лиц для граждан с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц, — написал Слуцкий.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что опасения Министерства финансов в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ не оправдались. По его мнению, прогрессию необходимо расширять «в обе стороны». Это касается как самых богатых, так и самых бедных граждан.

Он добавил, что сегодня ставки НДФЛ варьируются от 13 до 22%. Миронов напомнил, что партия предлагала обнулить ставку для граждан с доходами ниже прожиточного минимума и поднять ставки для «сверхбогатых». Однако в Госдуме не учли предложения в полной мере.