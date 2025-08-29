МИД РФ указал на проблему с задержанием украинца по делу «Северных потоков» Захарова: задержание украинца отвлекает от заказчиков подрыва «Северных потоков»

Задержание гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», является лишь отвлечением внимания от настоящих заказчиков теракта, такое мнение на брифинге высказала представитель МИД России Мария Захарова. Она констатировала, что до сих пор не известно, кто стоит за диверсией, передает корреспондент NEWS.ru.

Задержание указанного украинца <...> призвано лишь отвлечь внимание <...> и не дает ответ на ключевой вопрос — кто является заказчиком и организатором диверсии, — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что Запад хочет списать теракт на «Северных потоках» на «дайверов-любителей». Однако она подчеркнула, что такие попытки являются несостоятельными.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что в Германии завершили расследование дела о подрыве «Северных потоков». По его информации, всего в диверсионную группу входили семь человек. Все они оказались гражданами Украины.