Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения

В Санкт-Петербурге полиция задержала 21-летнего безработного мужчину по подозрению в разбойном нападении, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД. По данным правоохранителей, преступление произошло на улице Рубинштейна.

Злоумышленника поймали в одной из квартир дома на проспекте Авиаконструкторов. Как выяснилось, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

У подозреваемого изъяли часть похищенного имущества. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по факту разбоя. Правоохранители ведут поиск возможных сообщников злоумышленника, а также оставшейся части похищенного.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный похитил у менеджера портфель с 11 млн рублей. Злоумышленник выхватил у потерпевшего сумку, после чего скрылся на автомобиле марки Mercedes.