17 августа 2025 в 09:27

Менеджер нес в сумке 11 млн рублей и стал жертвой ограбления

МВД: в Петербурге мужчина украл у менеджера портфель с 11 млн рублей и скрылся

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге произошло дерзкое ограбление, в ходе которого неизвестный похитил у менеджера портфель с 11 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу. Злоумышленник выхватил у потерпевшего сумку, после чего скрылся на автомобиле марки Mercedes.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого.

Ранее в Москве были задержаны лица, подозреваемые в ограблении почтового отделения. Оперативные сотрудники установили и задержали фигурантов уголовного дела. Они еще 8 августа устроили разбойное нападение на почту в южной части столицы, похитив порядка 4,8 млн рублей. Согласно информации столичной прокуратуры, инцидент произошел утром, когда двое неизвестных в масках проникли в помещение отделения связи.

До этого в Кирове группа пенсионерок организованно похитила товары из супермаркета. Пожилые женщины, отвлекая внимание сотрудников рассматриванием резиновых тапочек, незаметно вынесли несколько бутылок водки. Камеры наблюдения зафиксировали, как участницы инцидента поочередно подходили к алкогольной витрине, быстро прятали бутылки в заранее приготовленные сумки и покидали торговый зал. Кроме алкоголя, старушки присвоили сливочное масло, сыр и мясную продукцию.

ограбления
кражи
Cанкт-Петербург
МВД
