Менеджер нес в сумке 11 млн рублей и стал жертвой ограбления МВД: в Петербурге мужчина украл у менеджера портфель с 11 млн рублей и скрылся

В Санкт-Петербурге произошло дерзкое ограбление, в ходе которого неизвестный похитил у менеджера портфель с 11 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу. Злоумышленник выхватил у потерпевшего сумку, после чего скрылся на автомобиле марки Mercedes.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого.

