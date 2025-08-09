Задержаны подозреваемые в краже почти 5 млн из «Почты России»

Задержаны подозреваемые по делу об ограблении отделения почты на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Другие подробности не приводятся.

Подозреваемые задержаны, — сказал собеседник агентства.

8 августа стало известно, что в ходе нападения на отделение почты в Москве было похищено около 4,8 млн рублей. По данным столичной прокуратуры, утром в отделение вошли двое неизвестных с масками на лицах. По предварительным данным, нападавшие были вооружены.

Вместе с этим в результате разбойного нападения на улице Медиков никто не пострадал. Там отметили, что инцидент никак не повлиял на работу отделения, а все деньги, в том числе похищенные, были застрахованы.

Ранее на Васильевском острове в Санкт-Петербурге неизвестные проникли в квартиру 69-летнего филолога и похитили имущество на сумму 1,3 млн рублей. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Хозяин квартиры, вернувшись домой, заметил пропажу значительной суммы денег, драгоценностей и столовых приборов из платины. Злоумышленники открыли сейф с помощью ключа.