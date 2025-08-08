Стало известно, какая сумма была похищена в отделении «Почты России»

Около 4,8 млн рублей, по предварительной информации, было похищено в ходе разбойного нападения на отделение почты на улице Медиков на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, утром в отделение почты вошли двое неизвестных с масками на лицах.

Угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно, похищено порядка 4,8 млн рублей, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что на юге Москвы ограбили отделение «Почты России». В здание ворвались двое человек в масках. Угрожая пистолетом, они забрали деньги. Уточнялось, что злоумышленникам удалось скрыться, их разыскивает полиция.

