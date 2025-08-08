Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 08:53

На юге Москвы ограбили отделение «Почты России»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На юге Москвы ограбили отделение «Почты России», сообщил Telegram-канал Mash. В здание ворвались двое человек в масках. Угрожая пистолетом, они забрали деньги.

Инцидент произошел на улице Медиков. Канал отметил, что злоумышленникам удалось скрыться, их разыскивает полиция.

Ранее в Кирове группа пенсионерок украла товары в супермаркете. По информации источника, женщины, притворяясь, что выбирают резиновые тапочки, похитили водку, масло, сыр и мясо. Камеры наблюдения зафиксировали, как пенсионерки по очереди подходили к полке с алкоголем и прятали продукты в сумки.

До этого в Новосибирске злоумышленник украл из ювелирного магазина 79 золотых цепочек и 16 браслетов на сумму около 4 млн рублей. Спустя всего несколько минут подозреваемого задержали полицейские вместе с награбленным. Драгоценности были изъяты для проведения следственных действий, затем их вернули в магазин. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.

В апреле в Перми 15-летний ученик шестого класса пытался ограбить продуктовый магазин с помощью травматического пистолета. Подросток хотел вынести 168 плиток шоколада, но был остановлен одной из покупательниц. Его отправили под домашний арест, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Россия
Москва
ограбления
Почта России
деньги
