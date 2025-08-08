В «Почте России» раскрыли подробности нападения на отделение в Москве NEWS.ru: при нападении на отделение «Почты России» в Москве никто не пострадал

В результате разбойного нападения на отделение «Почты России» на улице Медиков на юге Москвы никто не пострадал, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там отметили, что инцидент никак не повлияет на работу отделения, а все деньги, в том числе похищенные, были застрахованы.

Наши сотрудники не пострадали. Мы оказываем содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления. Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме. Денежные средства, которыми оперирует «Почта России», застрахованы, — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в ходе нападения на отделение почты было похищено около 4,8 млн рублей. По данным столичной прокуратуры, утром в отделение вошли двое неизвестных с масками на лицах. По предварительным данным, нападавшие были вооружены.

