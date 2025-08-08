Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 11:03

В «Почте России» раскрыли подробности нападения на отделение в Москве

NEWS.ru: при нападении на отделение «Почты России» в Москве никто не пострадал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате разбойного нападения на отделение «Почты России» на улице Медиков на юге Москвы никто не пострадал, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там отметили, что инцидент никак не повлияет на работу отделения, а все деньги, в том числе похищенные, были застрахованы.

Наши сотрудники не пострадали. Мы оказываем содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления. Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме. Денежные средства, которыми оперирует «Почта России», застрахованы, — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в ходе нападения на отделение почты было похищено около 4,8 млн рублей. По данным столичной прокуратуры, утром в отделение вошли двое неизвестных с масками на лицах. По предварительным данным, нападавшие были вооружены.

До этого в Кирове банда пенсионерок украла товары в супермаркете. Женщины, притворяясь, что выбирают резиновые тапочки, похитили водку, масло, сыр и мясо. Камеры наблюдения зафиксировали, как пенсионерки по очереди подходили к полке с алкоголем и прятали продукты в сумки.

Почта России
кражи
ограбления
Москва
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
