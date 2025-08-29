День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 15:58

В Южной Корее роботы заняли место внуков

В Южной Корее пенсионерам раздают куклы Hyodol со встроенным ChatGPT

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее тысячи пожилых людей получают роботизированных кукол Hyodol со встроенным ChatGPT, сообщает портал RestOfWorld. Куклы раздаются муниципалитетами, чтобы помочь старикам справиться с одиночеством на фоне кризиса рождаемости и дефицита внимания со стороны детей и внуков.

По всей стране более 12 000 роботов Hyodol находятся в домах одиноких пожилых людей, — говорится в материале.

Устройства напоминают хозяевам принять лекарства или пообедать, фиксируют их ответы с помощью встроенных микрофонов и передают данные социальным службам. Если пожилой человек не реагирует или сообщает о проблемах, сотрудники могут оперативно вмешаться.

Программа также снижает нагрузку на систему опеки, где уже ощущается нехватка персонала. В 2023 году стране не хватало около 190 тысяч работников по уходу, а к 2032 году этот показатель может достичь 1,55 млн человек. Дополнительным вызовом станет исчерпание бюджета национального страхования по долгосрочному уходу к 2030 году.

Ранее на железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо» показали робота-собаку. Его разработала компания «НИИАС» ОАО «РЖД» для работы на опасных участках. Устройство оборудовано камерами и лидарами, оно может двигаться со скоростью до 20 км/ч. Кроме того, робот способен диагностировать подвижной состав.

Южная Корея
роботы
пенсионеры
внуки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана
Путин станет главным гостем парада победы в Пекине
«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал
Стали известны основные темы обсуждения лидерами ШОС в Тяньцзине
Политолог разъяснил значение военного парада в Китае
Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тысяч метров
Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?
В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября
Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов
Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму
Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025
«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников
Стало известно, что может заставить Запад пойти на компромисс с Россией
Таинственная история перевала Дятлова
У жителей многоэтажки прямо под окнами начался «огненный ад»
Опубликованы кадры схватки пулеметчика и дроновода на СВО
Юрист напомнила дачникам о штрафах за вырубку леса рядом с их участком
Кулак «Азова» разбит, «Симферополь» на дне: новости СВО к вечеру 29 августа
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.