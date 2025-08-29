В Южной Корее роботы заняли место внуков

В Южной Корее тысячи пожилых людей получают роботизированных кукол Hyodol со встроенным ChatGPT, сообщает портал RestOfWorld. Куклы раздаются муниципалитетами, чтобы помочь старикам справиться с одиночеством на фоне кризиса рождаемости и дефицита внимания со стороны детей и внуков.

По всей стране более 12 000 роботов Hyodol находятся в домах одиноких пожилых людей, — говорится в материале.

Устройства напоминают хозяевам принять лекарства или пообедать, фиксируют их ответы с помощью встроенных микрофонов и передают данные социальным службам. Если пожилой человек не реагирует или сообщает о проблемах, сотрудники могут оперативно вмешаться.

Программа также снижает нагрузку на систему опеки, где уже ощущается нехватка персонала. В 2023 году стране не хватало около 190 тысяч работников по уходу, а к 2032 году этот показатель может достичь 1,55 млн человек. Дополнительным вызовом станет исчерпание бюджета национального страхования по долгосрочному уходу к 2030 году.

