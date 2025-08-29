День знаний — 2025
29 августа 2025 в 15:48

Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ

Автоэксперт Шелков: моторы со спиленным номером приведут к отказу в регистрации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Машины, на моторах которых спилен идентификационный номер, не получится зарегистрировать в ГАИ, заявил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. По его словам, к тем же проблемам приведут отличия номера на двигателе с кодом в техпаспорте, передает «Газета.Ru».

Если на блоке замененного двигателя, даже полностью аналогичного, не отпечатана модель, будет отказ в регистрации. Также в постановке на учет откажут, если с двигателя удален номер: забит молотком, срезан «болгаркой», вытравлен химическими веществами, — отметил Шелков.

Он добавил, что основанием для отказа в регистрации может стать установка мотора от угнанной машины. Эксперт пояснил, что автолюбители не имеют доступа к базам ГИБДД, чтобы проверить двигатели, потому важно в договоре купли-продажи указывать полную стоимость и номер мотора, чтобы обезопасить себя в дальнейшем.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов пояснил, что российские таксопарки не станут распродавать подержанные иномарки. По его словам, найдется мало желающих приобрести иномарку, которую эксплуатировали «и в хвост и в гриву», скорее всего, машины пустят на запчасти.

