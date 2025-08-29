Захарова предложила распустить НАТО из-за профнепригодности

НАТО стоит распустить из-за профнепригодности, если верить версии о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» дайверами, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, складывается «интересная картина», которую пытаются навязать общественности, передает корреспондент NEWS.ru

Если один украинец со своими друзьями аквалангистами подорвал под носом у натовцев <…> трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности, — подчеркнула дипломат.

По ее мнению, задержание диверсантов в преддверии годовщины теракта призвано отвлечь внимание, поскольку это не дает ответа на ключевой вопрос, кто является заказчиком и организатором подрыва. При этом попытки списать подрыв такого крупного инфраструктурного объекта на дайверов-любителей и замести следы, ведущие в сторону западных спецслужб, несостоятельны, добавила Захарова.

Если они вот так легковесно относятся к глобальному теракту на территории европейского континента, то они буквально дают зеленый свет тем, кто захочет отличиться на этой террористической ниве, — резюмировала представитель МИД.

Ранее политический эмигрант Сергей Сановский заявил, что за терактом на «Северных потоках» стоит не Вашингтон, а Лондон. По его мнению, американцы знали о плане диверсии, но не играли главной роли в ее подготовке.