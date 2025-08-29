День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:52

Захарова предложила распустить НАТО из-за профнепригодности

Захарова: НАТО нужно распустить из-за профнепригодности после диверсии на «СП»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Максим Блинов/РИА Новости

НАТО стоит распустить из-за профнепригодности, если верить версии о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» дайверами, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, складывается «интересная картина», которую пытаются навязать общественности, передает корреспондент NEWS.ru

Если один украинец со своими друзьями аквалангистами подорвал под носом у натовцев <…> трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности, — подчеркнула дипломат.

По ее мнению, задержание диверсантов в преддверии годовщины теракта призвано отвлечь внимание, поскольку это не дает ответа на ключевой вопрос, кто является заказчиком и организатором подрыва. При этом попытки списать подрыв такого крупного инфраструктурного объекта на дайверов-любителей и замести следы, ведущие в сторону западных спецслужб, несостоятельны, добавила Захарова.

Если они вот так легковесно относятся к глобальному теракту на территории европейского континента, то они буквально дают зеленый свет тем, кто захочет отличиться на этой террористической ниве, — резюмировала представитель МИД.

Ранее политический эмигрант Сергей Сановский заявил, что за терактом на «Северных потоках» стоит не Вашингтон, а Лондон. По его мнению, американцы знали о плане диверсии, но не играли главной роли в ее подготовке.

Мария Захарова
Северные потоки
НАТО
диверсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских водителей предупредили о серьезных изменениях с 1 сентября
Дочь бывшего сенатора от ХМАО живет в палатке под Парижем
Эпидемиолог оценил опасность завезенной в Россию лихорадки чикунгунья
В Южной Корее роботы заняли место внуков
Юрист напомнила о праве спилить мешающие ветки дерева с соседского участка
Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов
Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября
«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев
Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ
В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС
Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения
В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе
Блогер рассказал страшные подробности похорон военных ВСУ
Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах
Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный состав зарождающейся планеты
Юрист напомнила россиянам о штрафах за разведение костров
Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе
«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой
Спасатели на вертолетах нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.