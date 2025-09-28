Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 14:26

Захарова объяснила, чем обернулся для европейцев запрет российских СМИ

Захарова: Запад подвергает современное медиапространство опасной фрагментации

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Современное медиапространство подвергается опасной фрагментации из-за стран коллективного Запада, которые взяли курс на искоренение любых проявлений инакомыслия, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, из-за запретов и блокировок российских СМИ европейцы не могут реализовать свое право на свободный доступ к информации.

Стараниями государств коллективного Запада <…> глобальное медиапространство подвергается опасной фрагментации. Запреты и блокировки <…> в первую очередь российских СМИ стали [для европейцев] искусственным барьером, препятствующим реализации их права на свободный доступ к информации, — подчеркнула дипломат.

При этом страны Запада не признают за собой грубых нарушений основополагающих прав своих же граждан, подчеркнула Захарова. По ее мнению, сейчас можно наблюдать, как международное медиасообщество демонстрирует дисфункциональность даже в тех случаях, когда речь идет об убийствах и терактах против журналистов и военкоров.

Ранее Захарова заявила, что все попытки Запада навсегда отгородиться от неудобной правды обречены. Дипломат объяснила, что этому мешает естественная человеческая потребность в доступе к объективной информации, люди не прекратят искать способы «преодолевать цензурные преграды».

Мария Захарова
СМИ
Запад
Россия
