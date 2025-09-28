Современное медиапространство подвергается опасной фрагментации из-за стран коллективного Запада, которые взяли курс на искоренение любых проявлений инакомыслия, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, из-за запретов и блокировок российских СМИ европейцы не могут реализовать свое право на свободный доступ к информации.

Стараниями государств коллективного Запада <…> глобальное медиапространство подвергается опасной фрагментации. Запреты и блокировки <…> в первую очередь российских СМИ стали [для европейцев] искусственным барьером, препятствующим реализации их права на свободный доступ к информации, — подчеркнула дипломат.

При этом страны Запада не признают за собой грубых нарушений основополагающих прав своих же граждан, подчеркнула Захарова. По ее мнению, сейчас можно наблюдать, как международное медиасообщество демонстрирует дисфункциональность даже в тех случаях, когда речь идет об убийствах и терактах против журналистов и военкоров.

Ранее Захарова заявила, что все попытки Запада навсегда отгородиться от неудобной правды обречены. Дипломат объяснила, что этому мешает естественная человеческая потребность в доступе к объективной информации, люди не прекратят искать способы «преодолевать цензурные преграды».