Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 14:25

В МИД РФ указали на обреченность попыток Запада отгородиться от правды

Захарова заявила, что Запад не сможет навсегда отгородиться от неудобной правды

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Попытки Запада навсегда отгородиться от неудобной правды обречены, заявила представитель МИД России Мария Захарова по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации. По словам дипломата, которые приводит пресс-служба ведомства, этому мешает естественная человеческая потребность в доступе к объективной информации.

Несмотря на сегодняшнее удручающее положение дел в этой сфере, навечно отгородиться от неудобной правды правительствам западных стран не позволит естественная человеческая потребность в доступе к объективной информации, — убеждена Захарова.

Она добавила, что люди не прекратят искать способы «преодолевать цензурные преграды», чтобы узнать иную точку зрения на происходящее в мире. Это будет продолжаться до тех пор, пока не падут «информационные стены», уверена Захарова.

Ранее Захарова назвала Евросоюз «фашиствующим чудовищем» из-за планов запрета туристических услуг в России. По ее словам, такое решение навредит самим европейцам. Дипломат добавила, что подобными мерами невозможно оказать давление на Россию.

МИД РФ
Мария Захарова
Запад
пропаганда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке назвали причину нападения дикого медведя на пожилую женщину
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.