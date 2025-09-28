В МИД РФ указали на обреченность попыток Запада отгородиться от правды

Попытки Запада навсегда отгородиться от неудобной правды обречены, заявила представитель МИД России Мария Захарова по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации. По словам дипломата, которые приводит пресс-служба ведомства, этому мешает естественная человеческая потребность в доступе к объективной информации.

Несмотря на сегодняшнее удручающее положение дел в этой сфере, навечно отгородиться от неудобной правды правительствам западных стран не позволит естественная человеческая потребность в доступе к объективной информации, — убеждена Захарова.

Она добавила, что люди не прекратят искать способы «преодолевать цензурные преграды», чтобы узнать иную точку зрения на происходящее в мире. Это будет продолжаться до тех пор, пока не падут «информационные стены», уверена Захарова.

Ранее Захарова назвала Евросоюз «фашиствующим чудовищем» из-за планов запрета туристических услуг в России. По ее словам, такое решение навредит самим европейцам. Дипломат добавила, что подобными мерами невозможно оказать давление на Россию.