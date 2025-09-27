Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 05:10

Захарова предсказала, кому навредят новые антироссийские санкции ЕС

Захарова: европейцы сами пострадают от запрета на туристические услуги в РФ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Евросоюз является «фашиствующим чудовищем» из-за планов запрета туруслуг в России и это решение навредит самим европейцам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Она добавила, что подобными мерами невозможно оказать давление на Россию.

Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну. Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы, — сказано в публикации.

Ранее Захарова заявила, что украинские власти стремятся переложить бремя военных расходов на европейские страны. По ее словам, «киевская элита» при этом продолжает игнорировать ухудшающееся социально-экономическое положение в государствах ЕС.

До этого представитель МИД РФ осудила Киев за теракт против Каспийского трубопровода. Представитель МИД РФ назвала атаку беспилотных катеров на объекты Каспийского трубопроводного консорциума демонстрацией пренебрежения Украины мирными инициативами третьих стран.

МИД РФ
Мария Захарова
туризм
Евросоюз
