Захарова удивилась откровенности Санду о подкупе избирателей

Президент Молдавии Майя Санду заявила о подкупе избирателей на парламентских выборах, что стало неожиданной откровенностью, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Такое мнение она выразила, комментируя высказывание молдавского лидера о коррупции в ходе избирательного процесса.

Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии. Такой откровенности от нее я не ожидала, — написала Захарова.

Ранее Санду в обращении к гражданам после визита на избирательный участок сообщила о зафиксированных случаях торговли голосами. В социальных сетях глава государства акцентировала, что дальнейшая судьба страны должна определяться исключительно свободным волеизъявлением ее жителей.

Кроме того, молдавский историк и политолог Борис Шаповалов заявил, что сообщения о минировании избирательных участков и инфраструктурных объектов в Молдавии могут являться инсценировкой. По его мнению, данная провокация направлена на оказание влияния на результаты парламентских выборов и создание предлога для отмены итогов голосования в случае неудобного для властей исхода.