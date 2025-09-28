Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 20:12

Захарова удивилась откровенности Санду о подкупе избирателей

Захарова назвала неожиданностью признание Санду о коррупции на выборах

Президент Молдавии Майя Санду заявила о подкупе избирателей на парламентских выборах, что стало неожиданной откровенностью, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Такое мнение она выразила, комментируя высказывание молдавского лидера о коррупции в ходе избирательного процесса.

Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии. Такой откровенности от нее я не ожидала, — написала Захарова.

Ранее Санду в обращении к гражданам после визита на избирательный участок сообщила о зафиксированных случаях торговли голосами. В социальных сетях глава государства акцентировала, что дальнейшая судьба страны должна определяться исключительно свободным волеизъявлением ее жителей.

Кроме того, молдавский историк и политолог Борис Шаповалов заявил, что сообщения о минировании избирательных участков и инфраструктурных объектов в Молдавии могут являться инсценировкой. По его мнению, данная провокация направлена на оказание влияния на результаты парламентских выборов и создание предлога для отмены итогов голосования в случае неудобного для властей исхода.

Молдавия
выборы
Майя Санду
коррупция
МИД РФ
Мария Захарова
