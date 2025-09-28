Додон увидел страх в словах Санду

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) пытаются отменить результаты парламентских выборов, заявил бывший лидер республики Игорь Додон. Он оценил слова Санду как проявление страха и паники и призвал сторонников выйти на мирный протест у здания парламента.

Видел, что Майя Санду уже заявила, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы. Это выдает страх и панику в рядах PAS, которая теряет власть. Победа оппозиции уже очевидна. <...> Завтра в 12:00 ждем всех наших сторонников перед зданием парламента. Проведем мирный протест и защитим нашу победу! — огласил Додон.

Ранее экс-президент заявил, что западные санкции против молдавских политиков вводятся по инициативе властей Кишинева. По его мнению, таким способом правящая партия пытается бороться с внутренней оппозицией. В частности, из-за парламентских выборов, где «Действие и солидарность» рискует потерять большинство.

До этого газета The Washington Post сообщила, что политика президента Молдавии Майи Санду по преследованию предполагаемых «агентов России» подрывает доверие к властям. Как отмечает источник, обвинения в адрес религиозных деятелей и оппозиционеров могут оттолкнуть часть населения, и без того скептически настроенную к правительству.