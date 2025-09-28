Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 03:29

Решения президента страны рискуют подорвать стабильность в Молдавии

WP: решения президента Санду могут подорвать доверие к власти Молдавии

Майя Санду Майя Санду Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Стабильность доверия к молдавским властям оказывается под угрозой из-за курса президента Молдавии Майи Санду на преследование предполагаемых агентов, которые якобы работают на Россию, передает издание The Washington Post. Отмечается, что ее противостояние с оппозицией обострилось в последнее месяцы.

Преследование лиц, замешанных в массовом взяточничестве, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе на Россию, рискует оттолкнуть те слои населения, которые и без того не доверяют центральному правительству, — сказано в публикации.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов. Он подчеркнул, что по степени лжи, наветов и передергивания фактов молдавская кампания удивила.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что Запад планирует сфальсифицировать выборы в Молдавии в пользу партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду. По его мнению, стране предначертана роль вассала НАТО, а суверенитет принесен в жертву геополитическим амбициям Альянса.

Молдавия
Майя Санду
власть
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.