Стабильность доверия к молдавским властям оказывается под угрозой из-за курса президента Молдавии Майи Санду на преследование предполагаемых агентов, которые якобы работают на Россию, передает издание The Washington Post. Отмечается, что ее противостояние с оппозицией обострилось в последнее месяцы.

Преследование лиц, замешанных в массовом взяточничестве, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе на Россию, рискует оттолкнуть те слои населения, которые и без того не доверяют центральному правительству, — сказано в публикации.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов. Он подчеркнул, что по степени лжи, наветов и передергивания фактов молдавская кампания удивила.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что Запад планирует сфальсифицировать выборы в Молдавии в пользу партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду. По его мнению, стране предначертана роль вассала НАТО, а суверенитет принесен в жертву геополитическим амбициям Альянса.