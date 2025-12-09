ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 13:54

Молдаван призвали экономить электричество из-за Украины

Министр энергетики призвал жителей Молдавии экономить свет из-за Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету в эфире Moldova 1 обратился к согражданам с просьбой начать использовать электроэнергию более рационально. Он объяснил это возросшими нагрузками на энергетические сети республики в связи с отключениями электроэнергии на Украине.

Очень важный момент для поддержания стабильности системы и предотвращения риска отключений — это рациональное потребление энергии всеми потребителями в Республике Молдова, особенно в часы пик, когда нагрузка максимальна, — сказал Жунгиету.

Глава министерства признал, что объемы потребления электроэнергии значительно возросли с приходом холодов, особенно в вечернее время. Он попросил молдаван «подстроить свой температурный комфорт».

Ранее военный эксперт Виталий Киселев спрогнозировал, что в ближайшие несколько месяцев энергосистема Украины может полностью остановиться после точечных ударов по ней российских войск. По его словам, перебои в энергосистеме также повлияют на логистику ВСУ в зоне СВО.

