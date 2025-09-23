«Этнический нацизм». Топ-5 российских фильмов, взбесивших русофобов

В Молдавии запретили к показу комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Ее назвали фильмом с «милитаристским содержанием». Какие еще российские картины запрещали за рубежом и по каким причинам — в материале NEWS.ru.

Почему запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

В Молдавии во время эфира прекратили показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию» из-за «милитаристского содержания». Прямо во время трансляции на экране появился текст на молдавском и русском языках: «Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным п. „а“ ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах».

В 2022 году в Молдавии был принят закон, согласно которому в стране запрещен показ «художественных фильмов с милитаристским содержанием», произведенных в странах, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» вышла в СССР в 1973 году. По сюжету фильма изобретатель Шурик (Александр Демьяненко) строит машину времени, случайно в эпоху Ивана Грозного перемещаются сосед-управдом Бунш (Юрий Яковлев) и вор Жорж Милославский (Леонид Куравлев), настоящий царь попадает в наше время.

В фильме Иван Грозный произносит: «Да что ж это такое: я тут, а там у меня шведы Кемь взяли?!» Шведы неоднократно пытались захватить Кемскую волость (находилась на севере Карелии. — NEWS.ru), в 1579 году они на короткое время оккупировали ее часть, но эти земли были отбиты.

В комедии также появляются вооруженные стрельцы, которые бегают по царским палатам за гостями из будущего, и демонстрируется разное оружие. Например, в одной из сцен на кухне Шурика царь Иван Грозный рубит колбасу большим кинжалом. Также царь произносит фразу: Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал… Шпака не брал».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru сказал, что в Молдавии не стали углубляться в смысл фильма или в отдельные фразы.

«Конечно, они (Молдавия. — NEWS.ru) делают нам все назло. У нас, в общем-то, никаких отношений нет, и навредить они нам не могут. Запрещая фильм, они пытаются нас дискредитировать и угодить странам НАТО. Не забудьте, что сейчас идет не только специальная военная операция, но и специальная информационная операция против нас», — сказал Виталий Бородин.

В Сети запрет картины в Молдавии назвали «этническим нацизмом».

Екатерина Варнава в фильме «8 первых свиданий» Фото: «Централ Партнершип»

«8 первых свиданий»

В 2016 году на Украине запретили все фильмы, произведенные в России начиная с 2014-го. В этот список попали проекты, которые якобы пропагандируют вооруженные силы и силовые структуры «страны-агрессора», а также в которых принимает участие лицо, которое может создавать угрозу национальной безопасности Украины.

В 2020 году Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило к показу на территории страны российско-украинский фильм «8 первых свиданий». В главной роли в картине снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Студия Зеленского «Квартал-95» продюсировала комедию в 2012 году, то есть еще до начала кризиса российско-украинских отношений. Фильм решили запретить, так как в нем появилась российская актриса Екатерина Варнава. В 2014 году она была внесена украинскими властями в перечень лиц, которые создают «угрозу нацбезопасности Украины», так как выступала в Крыму после его воссоединения с Россией.

Варнава не поддержала СВО и до сих пор комплиментарно высказывается в адрес Зеленского. После начала спецоперации она улетела в Армению, где выступила с неоднозначным проектом «Залечь на дно в Ереване». В соцсетях актриса заявляла, что на все праздники мира хочет одного — чтобы закончилась СВО. Варнава продала свою квартиру в Москве и переехала жить на Кипр. Недавно в интервью она заявила, что Зеленский — «потрясающий человек».

Кадр из фильма «Движение вверх» Фото: «Централ Партнершип»

«Движение вверх»

В 2017 году спортивная драма о трудном пути советской баскетбольной сборной к олимпийскому золоту 1972 года стала лидером мирового проката среди российских фильмов. Больше всего ее смотрели в Китае.

В 2018 году фильм был запрещен к показу в США за разжигание расизма. Окружной суд Луизианы принял решение после иска 80-летней жительницы Нового Орлеана, члена афроамериканской общины Латиши Джойс. Женщину возмутило, что в спортивной драме «белые обыгрывают черных в баскетбол».

«Зеленый слоник»

По сюжету фильма «Зеленый слоник» два офицера (Владимир Епифанцев и Сергей Пахомов) на гауптвахте обсуждают социальные проблемы. Картина снята в жанре треш, там много ужасов, черного юмора, откровенно омерзительных сцен. В молодежной среде фильм был популярен и даже разобран на мемы, но российская критика приняла его весьма холодно.

Режиссер картины Светлана Баскова возила свою картину в Европу на артхаусные фестивали, искала признание, но во многих странах ЕС картина была запрещена.

«Самый лучший фильм»

«Самый лучший фильм» — комедия 2007 года, снятая каналом ТНТ и Comedy Club. В ней сыграли комики Гарик Харламов, Михаил Галустян и другие. По сюжету Вадик, желая сделать свою свадьбу веселее, совершает большую ошибку, попадает в Чистилище, где предстает перед небесной канцелярией и отчитывается за свою короткую, но бурную жизнь.

Несмотря на то что это семейная комедия, власти Узбекистана увидели в ней сцены распущенности и насилия, поэтому запретили к показу. Узбекистан часто запрещает фильмы зарубежных производителей, так, в черный список там попали «Троя» и «300 спартанцев».

Читайте также:

Связь с Зеленским, помощь СВО, ВНЖ на Украине: как живут актеры из «Сватов»

Кто похоронил сериал «Сваты»? При чем тут Зеленский, что сказал Добронравов

Союз Милф, иноагенты и Патрики: все об отсылках в «Двух холмах» к жизни