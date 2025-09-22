Трансляция советской комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» была экстренно остановлена в Молдавии во время эфира, передает РБК. Причиной такого решения стало «милитаристское содержание» фильма, пояснили представители вещателя.

Зрители, наблюдавшие за фильмом, увидели на своих экранах сообщение: «Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным ст. 17 ч. (4) п. а Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах». Приведенная статья устанавливает запрет на трансляцию и ретрансляцию информационных, аналитических, военных и политических программ, произведенных странами, не входящими в число США, Канады, членов ЕС или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Исключение делается для фильмов и развлекательных программ, не содержащих «милитаристского контента». Решение о прекращении показа мотивируется необходимостью защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности Молдавии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что русофобские заявления президента Молдавии Майи Санду о якобы вмешательстве России в выборы отражают курс на уничтожение демократии, свободы и прав человека. Дипломат подчеркнула, что в парадигме властей Молдавии понятия демократии и свободы имеют «ультралиберальный оттенок», когда свободными считаются только те, кто придерживается официальной линии.