«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 17:08

Показ культовой советской комедии прервали из-за «военного содержания»

В Молдавии прервали показ комедии «Иван Васильевич меняет профессию» на ТВ

Фото: РИА Новости

Трансляция советской комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» была экстренно остановлена в Молдавии во время эфира, передает РБК. Причиной такого решения стало «милитаристское содержание» фильма, пояснили представители вещателя.

Зрители, наблюдавшие за фильмом, увидели на своих экранах сообщение: «Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным ст. 17 ч. (4) п. а Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах». Приведенная статья устанавливает запрет на трансляцию и ретрансляцию информационных, аналитических, военных и политических программ, произведенных странами, не входящими в число США, Канады, членов ЕС или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Исключение делается для фильмов и развлекательных программ, не содержащих «милитаристского контента». Решение о прекращении показа мотивируется необходимостью защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности Молдавии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что русофобские заявления президента Молдавии Майи Санду о якобы вмешательстве России в выборы отражают курс на уничтожение демократии, свободы и прав человека. Дипломат подчеркнула, что в парадигме властей Молдавии понятия демократии и свободы имеют «ультралиберальный оттенок», когда свободными считаются только те, кто придерживается официальной линии.

Молдавия
кино
фильмы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто предположил, как окончание СВО отразится на России и НАТО
Захарова высказалась о прогрессе в выдаче виз для участников ГА ООН от РФ
Путин продлил оплату газа иностранцами через любые банки
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Россиянам рассказали, как получить шенген для поездки в Европу
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
«Рейдер и бандит»: в Раде раскритиковали назначение в штурмовых войсках ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.