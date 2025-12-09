ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 13:43

Семья отменила оладьи и бутерброды — просят готовить эти молдавские плацынды каждое утро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Плацынды — это больше чем просто лепешки, это часть молдавской кулинарной традиции. Нежное тесто и сочная начинка из творога с зеленью создают неповторимый домашний вкус.

Для плацынд мне понадобится: теплый кефир (250 мл), сухие дрожжи (1 ч. л.), сахар (1 ст. л.), соль (0,5 ч. л.), яйцо (1 шт.), растительное масло (3 ст. л.), мука (400 г). Для начинки: творог (250 г), яйцо (1 шт.), зелень, соль.

В теплом кефире растворяю дрожжи и сахар, оставляю на 10 минут до появления пены. Добавляю яйцо, соль, растительное масло. Постепенно ввожу просеянную муку и замешиваю мягкое, немного липнущее тесто. Оно должно быть эластичным, но не крутым. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место на 1-1,5 часа, пока оно не удвоится в объеме. Для начинки смешиваю творог, яйцо, мелко нарезанную зелень и соль. Подошедшее тесто обминаю и делю на 8-10 частей. Каждую часть раскатываю в круглую лепешку. В центр выкладываю творожную начинку, края теста собираю и защипываю в центре, формируя круглую лепешку. Аккуратно расплющиваю рукой, чтобы начинка распределилась. Обжариваю на сухой хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Можно смазать готовые плацынды сливочным маслом. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов
Общество
Хлеб дома больше не залеживается — готовлю вкуснющую запеканку даже из черствого: лучше любых бутербродов
Холодный торт за 15 минут: эффектный десерт без духовки и лишних трат — гости точно будут просить добавки
Общество
Холодный торт за 15 минут: эффектный десерт без духовки и лишних трат — гости точно будут просить добавки
Салат-закуска «Оливье»: новый взгляд на классику — эти рулетики съедаются до последнего
Общество
Салат-закуска «Оливье»: новый взгляд на классику — эти рулетики съедаются до последнего
Никаких больше крабовых салатов! Запекаю королевские креветки в слоёном тесте. Изысканные «конвертики» для королевского приёма
Общество
Никаких больше крабовых салатов! Запекаю королевские креветки в слоёном тесте. Изысканные «конвертики» для королевского приёма
Сладким булочкам — прощай! Готовлю турецкие симиты с кунжутом. Эти бублики — любовь с первого хруста
Общество
Сладким булочкам — прощай! Готовлю турецкие симиты с кунжутом. Эти бублики — любовь с первого хруста
еда
рецепты
выпечка
Молдавия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл усилия Евросоюза в урегулировании на Украине
Трамп внезапно заговорил о невступлении Украины в НАТО
Первые три серии вакцины от рака изготовили в России
Прокуратура обжаловала приговор осужденным за аферу с квартирой Долиной
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Новогодний бум»
Экс-мэра Красноярска обвинили в получении рекордной взятки
«Сдаваться не собирается»: экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского
В МИД России высказались о призывах Трампа провести выборы на Украине
В воздушном пространстве Шереметьево ввели временные ограничения
Военный суд Москвы пересмотрит дело экс-сотрудника ФСБ и банкира
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией
«Морские дьяволы», ссоры с актерами из-за СВО, сын: как живет Олег Чернов
Экс-нардеп раскрыл, почему Зеленский медлит с назначением нового главы ОП
Раскрыт урон, нанесенный при атаке БПЛА на Чебоксары
Врач перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем
В Венгрии оценили переговоры России и США по Украине
Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут
Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году
Найден неожиданный покупатель особняка Лободы за 850 млн рублей
Трамп намекнул на скорый крах Украины
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.