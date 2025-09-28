Граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве Молдавии в РФ в день парламентских выборов в Молдавии

«Смуглянка», нехватка бюллетеней, слова Гуцул: фото выборов в Молдавии В Молдавии проходят выборы однопалатного парламента

Выборы однопалатного парламента, который будет работать следующие четыре года, проходят в Молдавии. В 07:00 мск начали функционировать более 2200 избирательных участков внутри страны, еще 301 действует за границей. В выборах принимают участие 15 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата. Чтобы пройти в парламент, избирательный блок должен получить минимум 7% поддержки, партия — 5%, а независимый кандидат — 2%.

Молдавская диаспора, которая посетила избирательный участок в Москве, решила исполнить знаменитые русские песни. После голосования люди не разошлись, а стали петь «Катюшу» и «Смуглянку». Часть граждан Молдавии, проживающих в российской столице, отправилась голосовать в Минск из-за нехватки бюллетеней. Одни поехали на автомобилях, другие воспользовались авиарейсами.

В то же время лидер Патриотического блока и экс-президент республики Игорь Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия «Действие и солидарность» планируют отменить итоги парламентских выборов «из-за страха и паники». По его словам, подобное произошло в Румынии, где Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентской гонки.

Санду в свою очередь выступила с обращением к гражданам после посещения избирательного участка, сообщив о случаях продажи голосов. Политик подчеркнула, что будущее страны должны определять свободные волеизъявления граждан. Также президент отметила, что партия «Действие и солидарность» готова формировать коалиции только с проевропейскими партиями в будущем парламенте.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призвала граждан Молдавии голосовать на выборах против внешнего управления и милитаризации, которая втягивает страну в чужие конфликты. Она убеждена, что люди должны озвучить четкий отказ от рабства и бесконечных кредитов.

Фото парламентских выборов в Молдавии — в галерее NEWS.ru.