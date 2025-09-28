Молдавская диаспора решила согреться под «Смуглянку» на выборах в Москве Проголосовавшие на парламентских выборах молдаване греются под песни в Москве

Молдавская диаспора, пришедшая голосовать на парламентских выборах в Москве, проводит время за пением в пасмурную погоду, передает корреспондент РИА Новости. После завершения голосования люди не расходятся, а продолжают совместное пение.

Участники исполняют популярные песни. Среди них «Катюша» и «Смуглянка», а также музыкальные произведения на молдавском языке.

Избирательные участки для голосования на выборах в парламент Молдавии начали работу по всей стране утром в воскресенье, 28 сентября. Граждане республики выбирают депутатов на четырехлетний срок. Выборы будут считаться состоявшимися при участии не менее трети избирателей, внесенных в списки. В 07:00 по московскому времени открылись свыше 2200 избирательных участков на территории страны и еще 301 за рубежом.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов заявил о предполагаемых планах Запада фальсифицировать выборы в Молдавии в интересах партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду. По его оценке, стране отводится роль вассала НАТО, а суверенитет приносится в жертву геополитическим амбициям Альянса.