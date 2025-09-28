Раскрыто, как закрытие границы с Польшей сказалось на белорусской экономике СТВ: закрытие польско-белорусской границы не сказалось на экономике Белоруссии

Двухнедельное закрытие польско-белорусской границы не оказало существенного негативного влияния на экономику Белоруссии, заявил председатель Государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский в интервью телеканалу СТВ. Он уточнил, что все прошло без последствий.

Эти дни не нанесли какого-то серьезного ущерба нашей экономике. Те грузы, которые должны были выйти в Европу, они вышли. По импорту критического отсутствия сырья мы не наблюдали. Было неприятно, но без особых последствий, — сказал глава ведомства.

Орловский отметил, что после открытия границы польскими властями ситуация постепенно нормализуется. По его словам, белорусская экономика успешно справилась с временными ограничениями на границе с Польшей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал закрытие Польшей границы с Белоруссией как недружественный шаг в отношении Китая. По его словам, это решение имеет политическую и имиджевую природу, а не экономическую. Глава государства выразил уверенность, что Китайская Народная Республика без труда справится с возникшей ситуацией.