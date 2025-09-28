Оппозиция лидирует на выборах в Молдавии Молдавская оппозиция лидирует на выборах после подсчета 5,45% протоколов

Оппозиционный «Патриотический блок» лидирует на выборах в Молдавии с результатом 39,5%. Такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после подсчета 5,8% протоколов.

Партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду набирает 32%. В парламент также проходят проевропейская партия «Демократия дома» (7,2%) и «Наша партия» (6%). Явка на выборах превысила 33,3%, они признаны состоявшимися.

Ранее, накануне парламентских выборов в Молдавии, иностранных граждан массово задерживали на паспортном контроле в кишиневском аэропорту. Очевидцы сообщали о допросах с вопросами о военной службе, личных связях и финансовом состоянии, а некоторых отказывались впускать в страну без объяснения причин.

До этого посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов. Он подчеркнул, что по степени лжи, наветов и передергивания фактов молдавская кампания удивила.