Лукашенко раскрыл карты в деле о поставках оружия Украине Лукашенко выступил против идеи Трампа о поставках оружия Украине через Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал президента США Дональда Трампа отказаться от создания завуалированных схем передачи американского оружия Европе для последующей отправки на Украину, передает телеканал «Беларусь 1». Он подчеркнул, что все участники переговоров являются взрослыми людьми, которые должны действовать открыто и ответственно.

Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали, типа того, что «я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине и что хотят, то и делают». Слушайте, ну мы же взрослые люди, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что подобные схемы напоминают прежние подходы администрации экс-президента США Джо Байдена, когда поставки оружия осуществлялись без должного контроля. Лукашенко выразил понимание тактики Трампа, но указал, что Белоруссия будет действовать исходя из собственной оценки ситуации и своих национальных интересов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заключил соглашения с рядом африканских стран о поставках лишнего оружия, произведенного для Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что вырученные средства будут использованы для закупки необходимых для армии видов вооружения, которые в данный момент отсутствуют.