28 сентября 2025 в 21:04

В ХМАО иностранцу со знанием русского языка отказали в приеме в школу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент образования и науки ХМАО дал официальные разъяснения по поводу ситуации с отказом в зачислении в школу детей без российского гражданства, сообщает «Муксун». Поводом для комментария стали публикации в Telegram-канале «Многонационал», где утверждалось о дискриминационном решении приемной комиссии после тестирования на знание русского языка.

Как уточнили в ведомстве, рассматривались две отдельные апелляции от родителей детей, не имеющих гражданства РФ. В первом случае комиссия после пересмотра результатов установила соответствие устных ответов установленным критериям, и ребенок был зачислен. Во втором случае шестиклассник не набрал достаточного количества баллов для преодоления минимального порога, поэтому в зачислении ему было отказано.

В департаменте подчеркнули, что решение принималось коллегиально комиссией из пяти специалистов, включая трех педагогов-филологов, а не единолично председателем комиссии. Ведомство опровергло обвинения в дискриминации, отметив объективность проведенной оценки знаний детей.

Ранее в Центре правовой помощи мигрантам объяснили, к чему могут привести обособленные школы для иностранцев. Адаптация детей зарубежных граждан при таких условиях будет проходить тяжело на фоне общения на родном языке. Кроме того, родителям-иностранцам придется возить своих детей в одну школу со всех концов города, что не очень удобно.

ХМАО
мигранты
русский язык
тестирования
