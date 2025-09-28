Инспектор обокрала вора и попалась на контрабанде The Hindu: в Индии сотрудница полиции украла у вора 71 тысячу рублей

Служебное расследование выявило факт хищения денежных средств сотрудницей полиции в индийском штате Тамилнад, сообщает газета The Hindu. Инспектор в округе Куддалор оставила себе 75 тысяч рупий (около 71 тысячи рублей), которые обнаружила у задержанного мужчины.

По информации журналистов, 39-летний Прабакаран изначально был доставлен в качестве подозреваемого по делу о краже — его задержали по заявлению женщины, которая согласилась поехать на мотоцикле с неизвестным, после чего он сорвал с нее золотую цепочку. Однако при оформлении протокола сотрудница полиции не стала указывать изъятые у задержанного денежные средства, присвоив их.

Служебное расследование также выявило причастность инспектора к организации преступной сети по контрабанде песка. Она была отстранена от выполнения служебных обязанностей. Местные власти пообещали провести тщательную проверку деятельности всего полицейского участка.

Ранее сообщалось, что в США предъявили официальные обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию экс-директору ФБР Джеймсу Коми. Его взяли в разработку летом 2025 года после проверки по делу о событиях 2016 года и предполагаемых связях команды президента США Дональда Трампа с Россией.