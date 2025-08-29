День знаний — 2025
29 августа 2025

«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев

Политолог Дудаков: у Трампа есть рычаги давления на Украину и Евросоюз

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pete Marovich/Pete Marovich — Pool via CNP/Global Look Press

Нельзя исключать, что президент США Дональд Трамп может пойти на некоторые уступки Евросоюзу по отдельным вопросам, однако в целом наблюдается существенное расхождение позиций Вашингтона и европейских столиц, заявил в беседе с NEWS.ru американист Малек Дудаков. По его словам, многое будет зависеть от того, как сильно хозяин Белого дома сможет «надавить» на европейцев и украинцев.

Рычаги давления существуют на обе стороны. Пример тому — недавнее невыгодное для Европы торговое соглашение с Соединенными Штатами. Что касается украинцев, то здесь всегда можно использовать антикоррупционный трек, инициируя расследования хищений выделенных траншей, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, американский лидер может открыто поддержать активизирующуюся политическую оппозицию на Украине, бросающую вызов президенту Владимиру Зеленскому и его команде, добавил политолог. Таким образом, можно сделать вывод, что рычаги давления у Трампа есть, уточнил он.

Необходима лишь политическая воля, чтобы ими воспользоваться, — заключил Дудаков.

Ранее политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине, так как США по его завершении будут усиливать двустороннее сотрудничество с Россией. Эксперт уверен, что на данный момент Вашингтон теряет время, помогая Киеву.

Дональд Трамп
Украина
Европа
Владимир Зеленский
Екатерина Укушева
Е. Укушева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
