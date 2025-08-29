День знаний — 2025
29 августа 2025 в 17:10

Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025

Юлия Шакирова Юлия Шакирова Фото: Личный архив

В Краснодарском крае в рамках международного форума «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека» обсудят тренды здорового питания. В ходе мероприятия эксперты поговорят о развитии пищевой индустрии.

Тренд на здоровое питание, правильные экологические продукты очевиден. Как бы хорошо ни был настроен продовольственный рынок в целом, главное, чтобы в условиях обилия информации люди понимали, как именно выстраивать свой рацион, какую еду выбирать и чему отдавать предпочтение, — отметила информационный партнер выставки-форума Юлия Шакирова.

Она добавила, что эти и другие вопросы обсудят на выставке-форуме БИОПРОМ-2025 в Геленджике. Эксперт также уточнила, что прошлое мероприятие посвятили технологиям увеличения продолжительности жизни человека.

БИОПРОМ-2025 пройдет с 6 по 7 октября в культурно-деловом центре «Геленджик Арена». Он состоится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Форум объединит сотни участников.

