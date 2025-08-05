На международный форум БИОПРОМ-2025 открылась регистрация

На международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека» стартовала регистрация. Мероприятие пройдет с 6 по 7 октября в культурно-деловом центре «Геленджик Арена» в Краснодарском крае.

БИОПРОМ-2025 состоится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Форум объединит сотни участников. Среди них представители ведущих компаний, научно-исследовательских институтов, органов власти, стартапов и отраслевых ассоциаций.

В программу форума войдут стратегические сессии, экспертные советы, а также отраслевые треки. Особыми гостями события станут первый вице-премьер России Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и другие.

На встрече G20 по биоэкономике 25–28 мая 2025 года в ЮАР был анонсирован международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека». Встреча проходила в городе Мбомбела, на базе Университета Мпумаланга.