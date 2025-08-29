Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?

Вопрос повышения доходов всегда волнует большинство работающих граждан, особенно в условиях меняющейся экономической реальности. Многие с надеждой всматриваются в календарь, ожидая осенних перемен, и задаются справедливым вопросом: будет ли индексация зарплаты в ближайшее время? Следует сразу внести ясность и разграничить два осенних месяца. Прямая и масштабная индексация зарплаты в 2025 году запланирована правительством не на сентябрь, а на октябрь. Именно с 1 октября текущего года вступают в силу законодательные поправки, утверждающие пересмотр денежного содержания для значительного числа работников, так или иначе связанных с государством. Это плановое мероприятие направлено на сохранение покупательной способности населения и является ответом на сложившиеся макроэкономические показатели.

Изначально в проектах документов фигурировала более скромная цифра, однако окончательный размер повышения был существенно пересмотрен в сторону увеличения. Такое решение было принято на самом высоком уровне в связи с актуальным прогнозом по инфляции, который оказался выше ранее ожидаемого. В результате вместо изначально планировавшихся 4,5% утвержден новый коэффициент. Таким образом, процент индексации зарплаты, который теперь составляет 7,6%, представляется мерой, более адекватной современным вызовам. Это повышение затронет не только базовые оклады, но и все постоянные надбавки, которые рассчитываются от их размера, что в конечном счете положительно скажется на общем доходе.

Какие категории работников подпадают под индексацию?

Круг лиц, которые могут рассчитывать на обязательное повышение своего денежного содержания с октября, строго очерчен законодательством. Речь идет прежде всего о тех, кто работает в федеральных государственных органах и учреждениях. Ключевой принцип заключается в том, что источником финансирования их заработной платы является федеральный бюджет. Это означает, что осенняя индексация зарплат бюджетникам федерального уровня будет проведена в обязательном порядке и в полном объеме.

В первую очередь под повышение подпадают гражданские служащие, работающие в различных министерствах, федеральных агентствах и службах. Это огромный аппарат чиновников, обеспечивающий функционирование государственного управления по всей вертикали власти. Отдельно стоит выделить такую категорию, как индексация зарплат госслужащих, которая включает в себя не только работников исполнительной власти, но и сотрудников многочисленных федеральных учреждений. Речь идет о работниках казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных федеральным органам. Сюда можно отнести научно-исследовательские институты, федеральные университеты, крупные больницы и клиники, а также учреждения культуры общероссийского значения.

Кому и на сколько процентов увеличат выплаты? Последние новости о повышении Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особое внимание всегда привлекает индексация зарплат военнослужащих. Данная категория также в полном составе подпадает под действие октябрьского повышения. Прибавку в 7,6% получат как военнослужащие, проходящие службу по контракту, так и те, кто находится на срочной службе по призыву. Важно понимать, что повышение затронет все составляющие денежного довольствия: оклады по воинской должности, оклады по воинскому званию и все регулярные надбавки. Помимо самих военных, индексация коснется и гражданского персонала воинских частей, обеспечивающего их функционирование.

Силовые структуры также не останутся в стороне. Под обязательную индексацию подпадают сотрудники так называемых силовых ведомств. В этот перечень входят работники Министерства внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной таможенной службы, а также федеральной фельдъегерской связи. Их заработная плата будет пересчитана в установленном порядке.

Нельзя обойти стороной и такую важную и независимую ветвь власти, как судебную. Для ее обеспечения индексация зарплаты судьям и работникам аппаратов судов также будет проведена в общем порядке. Это касается как судей федеральных судов всех инстанций, так и технических сотрудников, обеспечивающих их работу. Таким образом, общая картина индексации зарплаты в России для бюджетной сферы выглядит комплексно и затрагивает широкий спектр профессий, связанных с государственной службой.

Как рассчитать новую зарплату после повышения?

Основой для любого пересчета являются так называемые постоянные составляющие заработной платы. Прежде всего это должностной оклад или оклад по воинской должности, а также оклад по званию или классному чину. Именно эти суммы подлежат умножению на утвержденный коэффициент индексации, равный 1,076.

Процесс расчета можно представить в виде последовательности действий. Для начала необходимо взять свою актуальную расчетную ведомость или выписку из приказа о назначении, где четко прописаны размеры всех окладов. Далее каждую из этих сумм нужно умножить на коэффициент 1,076. Полученное произведение и будет новым размером оклада с 1 октября. Например, если текущий должностной оклад сотрудника составляет 45 тысяч рублей, то после индексации он будет равен 45 тысячам, умноженным на 1,076. В результате несложных вычислений получаем новую сумму в 48 420 рублей.

Однако на этом расчет не заканчивается. Важной особенностью является то, что индексации подлежат не только голые оклады, но и все постоянные надбавки, которые исчисляются в процентном отношении от них. Это может быть надбавка за выслугу лет, за особые условия службы, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и многие другие. Поскольку их размер привязан к размеру оклада, его автоматическое увеличение повлечет за собой и увеличение всех этих дополнительных выплат. Следовательно, для получения полной картины своего будущего дохода необходимо провести пересчет каждой составляющей.

Индексация зарплат Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стоит отметить, что единовременные выплаты и премии, носящие переменный характер и не закрепленные в качестве постоянной части денежного содержания, индексации не подлежат. Их размер определяется работодателем отдельно в зависимости от результатов работы и иных факторов. Фактически работники увидят первую повышенную выплату в ноябре, так как именно в этом месяце происходит расчет и выдача заработной платы за октябрь, который и станет первым полностью проиндексированным месяцем. Таким образом, индексация зарплаты в октябре будет иметь свое практическое воплощение в ноябрьской зарплатной ведомости.

Будет ли индексация у коммерческих организаций?

Что касается работников, занятых в коммерческом секторе экономики, ситуация коренным образом отличается от бюджетной сферы. Опубликованное постановление правительства об индексации зарплаты на 7,6% не накладывает абсолютно никаких прямых обязательств на частные компании и индивидуальных предпринимателей. Для них данное распоряжение является исключительно рекомендательным актом, который отражает общую государственную политику в области доходов населения, но не носит императивного характера.

Регулирование вопросов оплаты труда в коммерческих организациях происходит в рамках трудового законодательства, а именно статьи 134 Трудового кодекса. Данная норма действительно закрепляет требование о необходимости регулярного пересмотра уровня заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Однако конкретный механизм, периодичность и размер такого повышения остаются полностью на усмотрение самого работодателя. Закон не диктует коммерческой фирме, на сколько именно процентов она должна индексировать заработную плату своим сотрудникам и должна ли она делать это вообще в строгой привязке к октябрю.

Индексация зарплат с 1 сентября 2025 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение об индексации зарплаты в 2025 году в частной компании принимается ее руководством самостоятельно с учетом целого ряда внутренних и внешних факторов. Ключевую роль здесь играет финансово-экономическое положение организации, ее рентабельность, наличие свободных денежных средств, а также условия коллективных и трудовых договоров. Многие компании закрепляют порядок и периодичность индексации в своих локальных нормативных актах, например в Положении об оплате труда или в коллективном договоре. Работнику, желающему прояснить этот вопрос, следует в первую очередь изучить именно эти внутренние документы.

Таким образом, осенняя индексация зарплаты в октябре для работников коммерческого сектора не является гарантированной и автоматической. Ее проведение зависит исключительно от воли и финансовых возможностей работодателя. В то время как бюджетники получат увеличение денежного содержания в обязательном порядке, сотрудникам частных компаний остается следить за внутренней политикой своей организации и вести переговоры с руководством по вопросам повышения заработной платы, основываясь на положениях трудового законодательства и внутренних документах фирмы.