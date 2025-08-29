«Теряют время и силы»: стало известно, ради кого США могут бросить Украину

Глава Белого дома Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине, так как США по его завершении будут усиливать двустороннее сотрудничество с Россией, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, на данный момент Вашингтон теряет время, помогая Киеву.

Я думаю, что еще какое-то время некоторые телодвижения в мирном урегулировании будут, но в реальности США на пределе, они уже устали от всего этого. На первых этапах было желание выйти из этого конфликта, сохранив лицо и получив прибыль. А сейчас мы видим, что нет ни прибыли, ни редкоземельных металлов, ни политического престижа, как глобального миротворца. То есть они только теряют время, силы и энергию. А Трампу надо быстро и сразу все это сделать, поэтому не исключено, что они просто выйдут из этого конфликта и будут усиливать сотрудничество с Россией, — сказал Блохин.

Ранее стало известно, что администрация Трампа намерена сократить иностранную помощь еще на $5 млрд (около 400 млрд рублей). В частности, без финансирования может остаться программа по продвижению картин украинских художниц.